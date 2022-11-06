大陸浙江紹興的高速公路上日前發生車子失速事件，一名謝姓男子開車使用定速巡航功能卻突然故障，也無法煞車，一路以126公里的高速狂飆2小時，甚至出動警察開路，最後在維修人員的指示下排除故障,車才停下，事後檢查發現，車子定速功能會失靈，竟然是打翻一杯奶茶害的。

大陸浙江紹興得高速公路上日前發生車子失速事件，一名謝姓男子因車子的定速巡航功能故障，一路上以時速126公里狂飆。(翻攝自微博美麗浙江)

綜合陸媒報導，謝姓男子10月30日開車行駛高速公路，為了不要一直踩油門，謝男開啟定速巡航功能，但開到一半定速功能竟故障關不掉，車子也無法煞車、熄火，只能一路以126公里的高速往前衝，嚇得他趕快報警求助。

紹興、台州的公路交警獲報後，馬上清出一條「生命通道」，排除兩車並排的情形，同時關閉高速公路收費口、停車區及服務區，減少車流匯入，還加派兩輛警車開道，防止男子發生突發意外。

一名謝姓男子因車子的定速巡航功能故障，也無法煞車，一路上以時速126公里狂飆了2小時。(翻攝自YouTube)

之後男子打給車行，在維修人員指示下排除故障，才終於把車子停下來，結束了國道驚魂，之後車子進場維修發現，定速巡航功能故障是因為方向盤下主要控制定速的電子零件被不明污漬汙染、腐蝕，導致定速巡航裝置突然失靈，事後車主回憶，出事前曾在駕駛座喝奶茶，不小心打翻噴到方向盤上，當時只把表面擦乾，沒想到竟滲入方向盤內，造成定速巡航功能故障，差點發生事故。