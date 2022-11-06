「台灣大賽」今天進行系列賽第2戰，落後1場的樂天桃猿試圖扳平戰局，推出本土投手曾仁和先發，尋求衛冕的中信兄弟則由洋投泰樂應戰，力拚帶著2勝優勢回到台中洲際主場。

翻開過去中職總冠軍戰歷史，若陷入0勝2負劣勢的球隊最後只有11.8%的機率可以奪冠，過去桃猿在2007、2011年曾陷入如此狀況，最終都無法奪冠，但若是桃猿能追成1勝1負，則是百分百的奪冠機率，分別在2015、2017、2019年，巧合的是對手正好都是兄弟。

桃猿前4次在總冠軍戰碰到兄弟，最後都是由桃猿笑到最後，但昨天兄弟先是打破過去系列賽首戰面對桃猿都吞敗的魔咒，若今天再贏將會有88.2%的機率能夠奪冠，「黃衫軍」要拚二連霸定會全力搶勝。

兄弟此役繼續推出洋投先發，總教練林威助表示，選擇泰樂先發是所有教練團討論後做出的決定，本季泰樂在例行賽僅與桃猿對戰過1次，5.2局失2分拿下勝投。桃猿則是由曾仁和應戰，總教練曾豪駒昨天賽後表示，第2場先發投手早早定案，不論輸贏都會是讓曾仁和先發。

曾仁和本季例行賽先發面對兄弟3場拿下1勝0敗，自責分率1.54表現不俗，加上系列賽首戰林泓育、陳俊秀等中心打線長打火力復甦，對桃猿扳平戰局增添利多。