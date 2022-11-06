副縣長鄧桂菊（中）與農業處長陳樹義等人，到場共襄盛舉。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣政府與台北市福智佛教基金會6日舉行魚苗放流活動，副縣長鄧桂菊與農業處長陳樹義等人，在外埔漁港附近海域放流4萬1500尾布氏鯧鰺魚苗，眾人齊心將魚苗放入大海，期盼能增加當地海域漁產資源，共同為海洋生態永續發展盡一份心力。鄧桂菊說，這對正積極推動慢魚計畫的苗栗縣而言別具意義。

此次活動放流的魚苗的種類是經挑選，適合苗縣海域生存的布氏鯧鰺魚苗，希望藉由牠的高生存率及高產卵量能夠增加周遭海域漁業資源，彌補自然生產力的不足。

鄧桂菊表示，苗栗縣海岸線長達50公里，海岸景觀優美，但近年來海洋資源受人為過度捕撈及環境生態破壞，海洋生物生存嚴重受到威脅，縣府近年來陸續在外海投放人工魚礁，改善海底棲地環境，復育漁業資源，已有顯著成效。

為了增加生機，縣府每年同意許多善心團體在本縣進行魚苗放流活動，透過民眾親手將魚苗放回大海的過程，以寓教於樂的想法落實生活環境教育、並將這種精神教育代代傳承下去。

長陳樹義指出，期待藉由本次魚苗放流的活動，吸引更多人關心海洋議題，一同共襄盛舉愛惜海洋資源。且呼籲民眾一起保護自然資源，讓海洋生態能夠永續發展，共同為海洋生態永續發展盡一份心力。不只能夠親身體驗流放的樂趣，也能進一步的了解環境保育的意義，希望能培養大家愛護海洋、維護海岸自然環境的觀念，並透過此次活動了解生態永續的意義。

台北市福智佛教基金會、鄧桂菊強調，藉由魚苗放流活動，鼓勵大家一同保育海洋，維持自然生態的平衡，同時也呼籲民眾千萬不能隨便野放，要視氣候、環境，選擇適合的魚苗種類，以免放流的魚苗無法生存，壞了原本培育海洋生命的美意。

不管是野放動物、還是放流魚苗，都要視環境、溫度及物種各方面來考慮，正確的流放程序才能讓流放的生物存活下來，因此無論是烏龜、魚苗或是任何生物，千萬不要非法放生，以免失去原本的美意，造成生態的危害。