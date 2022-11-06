全國首次聽語障者保齡球邀請賽，64名選手屏東競技。(屏縣府提供)

全國首次聽語障者保齡球邀請賽，64名選手屏東競技。(屏縣府提供)

全台首辦聽語障者保齡球邀請賽6日屏東開幕，來自11縣市、64名選手同場競技，屏東縣政府社會處長劉美淑特地到場為選手加油打氣，期勉大家都能展現平時訓練成果，奪得佳績。

小時候因發燒聽力受損的屏東選手翁崇銘，20多年前因親戚開了一家保齡球館，有送球券給他，一打打出興趣，便積極參與運動訓練至今；球齡25年的他，5次代表國家出賽，2007年參與在韓國舉辦的亞洲盃聽障保齡球賽，首戰即取得冠軍，2009年參加在台灣舉行的聽障奧運獲得團體第1名，2011年更在阿根廷世界聽障保齡球錦標賽勇奪個人金牌，讓人感受到無聲的力量。

劉美淑處長表示，屏東縣身心障礙者有5萬1996人，全台身障人數已逾百萬人，是多元社會一分子，任何運動、活動都應考量到身心障礙者的參與。

因此，屏縣府舉辦多場身心障礙者社會參與活動，和身障者一起歷經墾丁後壁湖浮潛，到大鵬灣體驗輪椅攀繩、沙灘輪椅海中漂浮以及手搖單車騎乘，去年更首度成立屏東縣首支輪椅壘球隊等各式各樣活動，回憶全都歷歷在目，深刻感受無障礙環境及社會參與對身障者的重要。

屏東縣政府也積極推動「一鄉鎮一特色共融遊戲場」，目前縣內已完成27座，矢志打造屏東成為全人友善共融的城市，以落實《身心障礙者權利公約》的精神與價值。