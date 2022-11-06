新北市長侯友宜陪同市議員候選人葉元之到興隆市場掃街。（侯友宜競選辦公室提供）

選戰倒數，新北市長侯友宜今（6）日利用假日時間，陪同市議員葉元之、市議員候選人戴湘儀到市場掃街，不少攤商、民眾看到侯友宜開心上前搶合照，並高呼「凍蒜」。不僅有四胞胎送上象徵好彩頭的菜頭，更有攤商推著4年前侯市長簽過名的攤車再次請侯市長簽名，預祝侯市長與市議員候選人高票當選。

今年選戰因為受到疫情影響，年輕的候選人因戴上口罩關係，導致辨識度不高。侯市長特地利用假日時間，一早就到新莊宏泰市場，陪同第三選區（新莊）市議員候選人戴湘儀，再前往板橋興隆市場，與第五選區（板橋）市議員候選人葉元之一起向民眾拜票。

侯友宜與戴湘儀一踏入宏泰市場，許多熱情民眾紛紛送上好彩頭、蒜頭，祝福侯市長跟戴湘儀都能高票當選。沿路侯市長也一一跟所有攤商及買菜民眾握手問好，步行長達一個小時，受到熱情民眾歡迎。

侯友宜說，戴湘儀真的非常優秀，「新莊改變大家都看得到，未來我會跟戴湘儀一起攜手，讓新莊可以更成長茁壯，發展成北台灣的中心點。」

隨後侯友宜陪同葉元之到板橋興隆市場掃街拜票，沿途攤商、市民熱情高喊凍蒜，希望雙雙高票當選，繼續為板橋拚建設。更有侯市長的鐵粉攤商，同樣有著小平頭的造型，看到侯市長立刻說「頭碰頭，一定會凍蒜」！

侯友宜表示，2號侯友宜加14號葉元之，代表「原汁原味，有意思」；葉元之是個腳踏實地、有為有守的好議員，4年來2人攜手努力，為板橋的地區爭取非常多的地方建設，並為社會弱勢發聲，希望大家可以繼續支持年輕的力量，讓專業的議員繼續為民服務。