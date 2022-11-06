限量9萬份的農遊券4.0於本月4日上路，第一天登錄人數就達1.2萬份，由於免抽籤，登錄APP即可獲贈，成效遠比農遊券3.0好，農委會主委陳吉仲日前表示，是否加碼將視執行狀況再討論。有民眾表示，樂見農遊券的改進，但本次指定購買品項幾乎都是受大陸暫停輸入的農漁產品，根本之道還是要盡快想辦法恢復輸出。

農委會為鼓勵全國民眾多選購台灣在地農漁產，推出「挺在地，農漁GO購購！」農遊券加碼促銷活動，自2022年11月4日起至2022年12月25日止，前往指定場域購買特定農漁產品，消費滿600元，完成農遊券APP發票登錄，即於11月11日起依登錄順序贈600元農遊券，滿1200元贈1200元農遊券，限量9萬份。

本次農遊券「挺在地，農漁GO購購！」加碼方案的指定購買品項包含原有的石斑魚、白帶魚、竹筴魚、午仔魚、台灣鯛、文旦，並加入柑橘類、鳳梨釋迦、蓮霧、鳳梨、虱目魚及鱸魚，共計12種農漁物產。

回首農委會今年8月份推出的「農遊券3.0」，總計30萬份結果登錄張數僅3萬張，佔比只有少少1成，因此以原先農遊券3.0的6000萬預算中剩餘部分，辦理本次的農遊券4.0加碼促銷。

民眾洪小姐表示，樂見本次農遊券終於不用再抽籤，否則之前媒體報導說「中獎率100％」，背後其實就是登錄人數不足，花公帑結果卻換來「人人有獎的有苦難言」。

民眾陳先生指出，這次促銷的幾乎都是被大陸禁止的農漁產品，但與其一直鼓勵國人用愛心大力消費，不如想辦法重啟正常貿易，如果國內的購買力就能有效去化滯銷的量，那為何之前不做？