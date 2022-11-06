余成忠《花漾（六）》作品獲得西班牙第41屆「L'Alcora國際陶藝競賽」首獎。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今年西班牙第41屆「L’Alcora國際陶藝競賽」，新竹縣新埔鎮陶藝家余成忠，在30多個國家200多位陶藝創作者中，脫穎而出，成為歷屆首位在此競賽獲得首獎的台灣人。縣長楊文科日前在縣府主管會報公開表揚，肯定余成忠的陶藝創作是新竹縣之光，更是台灣之光。

楊文科說，余成忠不只表現優異，還展現永不放棄的精神，過去在該國際比賽雖然只有入選，但每年持續參加，今年終於獲首獎肯定，實至名歸，希望余成忠繼續帶來更多美麗的作品，讓大家欣賞及學習，也帶動地方陶藝產業發展。

余成忠說，他30歲在國中任教時，學校要發展陶藝，讓他開始接觸陶藝，為學校建立陶藝學習環境，利用課餘時間不斷創作，至今30幾年。

余成忠教職退休後，專攻陶藝，擅長運用陶藝及複合媒材創作，前年退休後，回到新埔家鄉，將老屋改建成個人工作室，將生活中觀察到的人事物融入作品，成為創作的來源，他說「陶藝對我來說，已經成為生活習慣！」

余成忠指出，這次獲獎作品《花漾（六）》花費2個禮拜時間製作，但前製構思，經歷各種發想，最後濃縮而成，探討如何運用陶藝，將花朵綻放及水花濺起瞬間結合，同時使用日本31號瓷土製作，讓色澤更顯白，經歷3次燒製，最終才呈現他所追求的樣貌。

余成忠曾獲2017年義大利「Gualdo Tadino第39屆國際陶藝競賽」首獎，2021年西班牙的「Esplugues Angelina Alos第20屆陶藝雙年展」榮譽獎，2022西班牙第41屆「L'Alcora國際陶藝競賽」奪下首獎，作品屢在國際競賽大放異彩!