五峰鄉賽夏族矮靈祭族人跳舞「迎靈」。（羅浚濱攝）

五峰鄉賽夏族巴斯達隘祭典「矮靈祭」，從5日開始連續舉辦3天在朱家莊矮靈祭場舉行，吸引很多年輕族人回鄉參加祭典，穿上傳統服裝下場跳舞，或者輪番扛肩旗繞場「迎靈」，學習及傳承賽夏族的祭典文化。

五峰鄉賽夏族和泰雅族怎麼區分？縣議員張益生說，以姓氏就能知道，五峰北賽夏族人有朱、趙、夏、胡、詹及錢6個姓為主，目前人口約有600多人，矮靈祭是10年1大祭，2年1祭，今年是小祭，下一次大祭在2026年舉行。

南北賽夏族群朱姓耆老決定舉辦日期後，五峰賽夏族人家家戶戶，近1個月來，戒慎界恐做各項準備工作，包括釀酒、練唱祭歌、整理傳統祭服，清掃祭場周邊環境等，5日下午4時開始展開3天的祭儀活動，第1天「迎靈」、第2天「娛靈」及第3天「送靈」等儀式。

5日晚上6點以後，賽夏族人穿上紅色傳統服裝，腰纏成排的竹管，紛紛進場跳舞，在扛肩旗的家族成員引領下，緩步繞著祭場「迎靈」，舞步拌隨著竹擊聲，要一直跳到6日清晨6點。

扛肩旗朱姓年輕人說，賽夏族祭典文化一定要傳承，他從小就參加祭典，長大後外出工作，遇到祭典就會請假回來，扛肩旗一般在繞場3次後換人，休息一下後再上場。

「這是我兒子，才國小4年級，就開始扛肩旗！」趙姓民眾說，賽夏族祭典文化就是要從小開始學習，這樣才能傳承下去！

五峰鄉公所、各部落及旅行業者在這次矮靈祭，合作參與原民會「原住民族歲時祭儀文化旅遊試辦計畫」，結合部落導覽、生態知識、文化體驗及特色農產，規畫2日遊的主題遊程，讓遊客透過祭典的觀禮行程及族語導覽，了解賽夏族矮靈祭。

五峰鄉賽夏文化藝術協會提醒民眾，若要觀賞祭儀，到祭場時須先到祭屋前索取芒草，並配戴在身上，以祈福、避邪，祭儀進行時不得隨意進入祭場，須獲同意才可進入共舞，祭儀期間必須謹言慎行，一起來感受賽夏族特有的民俗祭典。