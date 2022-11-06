太空人菜鳥游擊手佩納（Jeremy Peña）獲選今年世界大賽MVP，成為聯盟史上首位獲獎的菜鳥野手。古巴重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在G6關門戰的3分全壘打轟下了勝利，不過佩納在系列賽的表現極為耀眼，繳出25打數10安打，發揮初生之犢的勇氣摘得世界大賽MVP。

今年25歲的佩納來自多明尼加，前紅雀二壘手Gerónimo Peña的兒子，他2015年高中時選秀被勇士挑中沒簽約，2018年在大學被太空人選走，今年開季才首度登上大聯盟。他例行賽就有0.253打擊率、0.715攻擊指數，還獲得年度游擊金手套獎。

美聯冠軍戰對決洋基的時候，關門戰G4也是佩納立下大功，他從洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）手中轟出追平比數的3分炮，太空人1分險勝。佩納以17打數6安打、兩支全壘打的成績獲選美聯冠軍戰MVP。

太空人總教練貝克摘下25年執教生涯首冠。（美聯社）

25年來歷經3884場例行賽、2093場勝利之後，73歲的太空人總教練貝克（Dusty Baker）拿下執教生涯首座世界大賽冠軍。貝克球員時代在道奇摘過1冠（1981），他打了19年大聯盟無緣名人堂，之後當了25年總教練，他曾感嘆：「我贏過2000場比賽，大家只記得我沒拿過冠軍。」

現場一些球迷舉著標語「為了貝克而戰」，摘冠之後許多人都為貝克高興。貝克告訴美媒FOX球評A-Rod與歐提茲（David Ortiz）說：「我不斷看到那些標語，那很酷，他們要幫我拿冠軍，但我說為我們自己而戰吧、為休士頓而戰。」貝克成為聯盟最年長摘冠的總教練，也為自己預約了一個名人堂席位。