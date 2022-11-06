中共「二十大」報告中提出要推動解決結構性就業矛盾，大陸人力資源和社會保障部近日發佈2022年第3季全國「最缺工」的100個職業排行，與第2季相比，部分製造業職位緊缺狀況持續，技術工種職位缺工較為突出。其中有39個屬於生產製造及有關人員，如車工、焊工、縫紉工、汽車生產線操作工。

另外還有37個屬於社會生產服務和生活服務人員，如行銷員、餐廳服務員、保潔員、快遞員、保安員、商品營業員、家政服務員，以及19類屬於專業技術人員。

吉林省白城市洮北區公共就業服務實訓指導中心主任于硯華說，根據多年服務求職者和企業的體會，排行中大部分缺工職位都沒變，這些職缺招人一直偏難，加上受新冠肺炎疫情影響，人們外出的流動性減少，部分職位的從業者不足也就更加明顯。

根據新華網報導，一些職位長期缺人，但另一方面部分大齡勞動者、大學畢業生依然面臨就業難題。中國勞動和社會保障科學研究院院長莫榮表示，從缺工情形來看，主要缺的是勞動密集型行業的低技能一線員工和部分專業技術人員。這類收入報酬、勞動條件、勞動強度對大學畢業生不具吸引力，也或是大齡勞動者、大學畢業生的工作及能力不滿足企業要求，因此出現了供求錯位。

莫榮分析說，大學畢業生不會自動填補企業一線崗位，企業對人才的要求又越來越高，最終出現大學畢業生「就業難」與企業「招工難」長期並存的現象。