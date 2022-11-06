居民坐在家中擺放WIFI盒的前面，連滑個臉書都很難。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

美福村居民在臉書PO網質疑業者是否涉及詐欺行為？且用戶長期權益受損，該如何求償，直呼會不會太扯了。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

狀圍鄉公所將再次偕同與電信業者、村民討論如何改善訊號問題。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣壯圍鄉美福村的居民「與世隔絕」，村里的手機訊號時常「沒半G、斷網」，枉費每個月繳高額網路費用，確常沒訊號！當地居民百般無奈，都要尋找有訊號的角落發訊息；壯圍鄉公所表示，有反映給電信業者，也允諾裝好基地台，一開始訊號有增強，但近日又回復之前訊號弱的狀態，會再詢問業者如何改善。

美福村居民在臉書PO網表示，電信公司因故於1年前已拆除基地台，卻未告知用戶，甚至用戶期滿要續約時也未說明；手機幾乎無訊號，通訊軟體也全掛，導致自己經營的生意嚴重受影響。質疑業者是否涉及詐欺行為？且用戶長期權益受損，該如何求償，直呼會不會太扯了。

該居民提及，跟業者反映多次，客服回應，「不然你們解約，違約金要照付，或找其他電信公司辦！我們基地台拆掉了，不然你看誰願意讓我們裝基地台啊」。該居民說，反映後還遭諷刺！繳的月租費跟得到的品質不符合，感覺很差！前後反映1年多都無解，近期說找到安裝基地台的地方，還指電信費用打折！真讓人無言。

附近居民說，村里每家電信業者訊號一樣差，之前基地台聽說某些因素而拆掉，導致訊號本來4G、變3G、至沒半G，還要繳月租費，無奈說「網路真的很爛，小孩回到家就斷網，哇哇叫」。

美福村長陳天來指出，有跟電信業者及鄉公所反映，連在家裡WIFI也收不到訊號，時常要到外面尋找有訊號的角落，枉費村民每個月繳月租費，卻是這樣狀況；公所會偕同村民、業者看是增設基地台，還是尋找其他可以解決的方式。

壯圍鄉公所鄉長沈清山表示，自己也深受其害，中華電信公司1個月前已允諾且增設好基地台，那個月訊號有增強一點，孰料，近期又回復到以往訊號薄弱的狀態，會再與電信業者討論如何改善。