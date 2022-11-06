台北市長辯論／答抗中保台題！蔣萬安猛酸民進黨「綠共一家親」 黃珊珊嗆陳時中：打臉蔡總統國慶文告？

【全程字幕】始終雙標？陳時中頻打「抗中保台」 蔣萬安開轟鄭運鵬：綠共一家親 所言不假

台北市長候選人電視辯論昨（5）日登場，媒體人呂惠敏針對兩岸關係進行提問，被認為是要做球給民進黨候選人陳時中，不過國民黨候選人蔣萬安卻以堅定的立場及犀利的回答，反而把陳時中給電爆，引起網友討論。

代表《三立》的主持人呂惠敏昨日在電視辯論時表示，中共20大後對台政策轉趨強硬，想知道三位候選人是否有具體作法、策略，且在面對軍事恫嚇時，要如何捍衛首都安全，並問當選後是否會續辦雙城論壇，所有問題圍繞兩岸關係，被認為是在助攻陳時中。

不過蔣萬安面對提問，堅定自己的立場進行回答，強調每當民進黨談到兩岸問題，始終都是雙標的「綠能你不能」，先指控BNT在深圳分裝、上海代理，後允許高端的第二期臨床試驗，委託中資公司辦理；一方面出征在大陸工作的藝人，另一邊又在鄭運鵬用中國台灣的身分賺人民幣十全面噤聲。

此外，蔣萬安更提到，全球首富馬斯克（Elon Musk）日前談台灣未來，認為可以成為特別行政區，「想都不用想當然是反對到底，當然是捍衛中華民國主權，當然是堅守台灣的尊嚴，但是今天3位候選人當中，竟然有一個人說可以進一步討論看看，這個人就是陳時中」，反過來把陳時中電爆，讓網友全都拍手叫好。

無黨籍候選人黃珊珊也指出，總統蔡英文在雙十國慶文告中，才說期待兩岸在邊境解封後，人民之間能夠恢復健康有序的交流，結果陳時中馬上稱不會續辦雙城論壇，「這是在打臉蔡總統嗎？這是所謂的抗中保台？」