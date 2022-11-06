花蓮家扶中心今舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，除吸引上百攤攤位力挺，國際獅子會300A1區也捐贈1輛8人座車、貨車及2台機車，盼提升社工在服務運輸上便利。（羅亦晽攝）

花蓮家扶中心舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會逾40年，全數所得作為「無窮世代」計畫經費，照顧弱勢兒少，去年受新冠疫情影響停辦，今年復辦除吸引上百家攤商相挺，並獲得公益團體捐贈1輛8人座車、貨車及2台機車，增進家扶在服務運輸上的交通便利性。

花蓮家扶中心今上午在花蓮市六期重劃區（東大門夜市旁），舉辦「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，現場有上百攤攤位，包含扶助家庭攤、愛心攤及贊助攤等，且販售商品玲琅滿目，不少民眾一早就至會場挖寶。

花蓮家扶中心表示，截至今年9月共扶助縣內1808戶家庭，其中有7成3的比例為隔代教養或單親家庭，生活相當艱辛，今年園遊會全數所得比照以往將作為隔年度「無窮世代」計畫經費，以「生活照顧」、「健康維持」、「教育補助」、「急難救助」及「自立輔導」5大面向，守護受扶助兒童及少年，預計這次所得約有200萬元，有1000多戶扶助家庭受惠。

另，花蓮地形狹長，交通與時間成本，長年以來都是家扶中心需面對的挑戰，國際獅子會300A1區總監陳金前，因家住光復鄉，能體會社工赴偏遠地區訪視、發放物資等所消耗的體力與耐力，便號招其他獅友，募集1輛8人座車、貨車及2台機車，並於今天捐贈給家扶中心，盼能增加社工在服務運輸上便利。

家扶中心表示，今天受贈的車輛，將提供新城、吉安、鳳林及玉里服務處使用，透過補足服務專車，減輕負擔，同時也希望能藉此將服務轉化為行動，讓愛沒有距離。