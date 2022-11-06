選前最後衝刺！民進黨副祕書長林飛帆5日南下高雄助選，陪同民進黨高雄市左楠區市議員登記第17號黃偵琳車掃，林呼籲，選民搶救綠營在左楠區提名的唯一新人黃偵琳，並稱黃偵琳是民進黨在高雄市議會能否過半的關鍵1席。

林飛帆提到，會特別南下替黃偵琳站台，是黃偵琳是優秀人才，黃在立委劉世芳服務處服務近8年，對地方建設熟悉，是為高雄市民謀福的首選。而黃偵琳是新人，沒競選連任者的基本票盤。而左楠區這次有20名候選人，卻要爭奪僅9位的席次，選情非常艱困。

林飛帆認為，民進黨要在高雄持續深根，除要讓市長陳其邁連任，能否翻轉高雄市議會綠營比例未過半的情況，也是另一大關鍵。因此，這次左楠區因人口增長、新增1名議員席次，能否讓民進黨提名的唯一新人黃偵琳，拿下這個席次，將攸關高雄未來的發展，以及市長陳其邁的政令能否在高雄順利施行。

黃偵琳說，自己目標是拿下左楠區新增的議員席次，和3名現任民進黨市議員前輩一起，替左楠區增取更多建設，避免相關預算再度被國民黨杯葛而擱置在議會，但由於她是新人，期盼市民能幫忙牽成，將沒有基本盤的自己拉起來，讓身為左楠女兒的她能為家鄉服務。