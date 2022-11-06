53歲央視主持人亞寧嗎，曾在年輕時被稱為央視「最帥主持人」，他擔任過《東西南北中》、《中國音樂電視城》、《音樂電視60分》等節目主持人，並主持過多場央視春晚，之後他轉往幕後工作，現在已經是影業總裁。

亞寧曾自曝喜歡做幕後工作的人，雖然本身就不是學習播音、主持人專業的，在央視做主持人更多的是圓一個電視夢，趁著還年輕，也就在主持的崗位上多加磨練，不過自己的個性更適合幕後，他表示：「在央視的時候，我就做過《青春同路人》、《同一首歌》、《中國音樂電視第七日》等節目導演，我發現幕後工作的魅力遠遠超過台前的風光。」亞寧深深感受到，「做策劃、導演，比做主持人更有意義。」

亞寧當年與現在的樣貌曝光。(圖/微博)

如今，亞寧早已轉行出任某影業公司總裁。日前，長春國貿看到一組亞寧的近照曝光。53歲的他身穿簡單的上衣，身材消瘦染了一頭白髮，整個人看起來變化很大，有很多網友直呼已認不出。