《戲說台灣》女星李宇柔（陳蔓菲）與工程師老公婚後育有一子一女，2021年李宇柔曾傳出腸爆裂送急診，住院近十幾天才恢復，如今她再度傳出住院消息，而她也在社群寫下「癌細胞真的很難殺死是吧⋯⋯」令人相當擔心她的身體狀況。

女星李宇柔是《戲說台灣》的班底，昨(5)日她在臉書上貼出她虛弱且插著鼻胃管的照片，文中她寫下：唉！我又半夜坐救護車送醫急救，目前住院中，撐不撐的過，要看感染指數有沒有下降，癌細胞真的很難殺死是吧⋯⋯」接著她表示，原本周五要和朋友見面，昨(5)日要與老公約會，但因身體狀況不允許，也讓他無奈地說：「現在插著鼻胃管，快點解脫吧！」

雖然李宇柔文中未透露為何種癌症，但面對親友的關心，李宇柔坦言，目前狀況越來越嚴重，沒想到因為吃了個便當，導致腸子破裂「真的好痛。然後肚子腫脹到極點！我痛到不知道怎麼辦。」更透露化療時常食慾不振，當狀況好轉進食後又脹痛「我從半夜兩點蹲廁所，灌油，吃消脹氣，痛滾，想著好不容易周五可見老朋友了⋯⋯最後早上九點自己打了119，然後昏倒醒來已經在醫院了。」

然而，李宇柔已經不是第一次腸破裂，在2021年時就因為同樣的問題送醫，而當時她雖白血球指數飆高但卻沒有發燒的現象，原來是身體系統早已經放棄抵抗，而醫師也告訴李宇柔老公要有心理準備，如今又再傳出住院消息，令人憂心。