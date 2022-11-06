群聯(8299)第三季庫存金額下降，預期第四季到明年第一季存貨跌價損失將較第三季減少，有利於群聯毛利率逐步改善，另外，記憶體大廠縮減資本支出並啟動減產，預計明年第一季NAND晶圓產出減少個位數百分比到10%，也顯示NAND市場將趨於穩定。

群聯第三季營收季減少10.5%、年減少13.9%，主要係受到NAND Flash報價下跌影響，出貨量則持穩。毛利率較前季下滑6.2個百分點、至24.4%，反映報價下跌，認列存貨跌價損失對毛利率影響約5%，若排除跌價損失因素，真實毛利率為29%。此外，群聯費用率下降且稅率較低，單季稅後EPS為6.13元，符合市場預期。

法人現階段維持群聯買進建議，理由包括5大項，第一，群聯認列存貨跌價損失影響毛利率5%，符合預期，若排除跌價損失因素，真實毛利率為29%。第二，群聯第三季庫存金額減少10%、至210億，預期第四季到明年第一季存貨跌價損失將減少。第三，記憶體大廠縮減資本支出並啟動減產，預計明年第一季NAND晶圓產出減少個位數百分比到10%，NAND市場將趨於穩定。第四，毛利率將逐步改善，長期毛利率目標維持24~30%區間不變。第五，美國擴大對大陸記憶體設備禁令，導致長江存儲擴產受阻，有助於NAND產業中長線供需更健康。

群聯10月營收42.06億元，月減少12.5%、年減30.3%。目前由於NAND供應商陷入虧損，10月底NAND價格碰觸現金成本，鍇俠減產30%，群聯預期市場第四季到明年第一季會穩下來，儘管第四季是傳統淡季，但因為NAND大廠減產，縮減資本支出，產出會減少，幫助供需逐步恢復正常。儘管戰爭、封城等宏觀因素屬不確定，但NAND產出是減少的，預計明年第一季NAND市場轉為平穩。