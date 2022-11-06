南投縣議員于秀英的兒子、27歲張姓男子綽號「閻王」；因為劉姓高中生向同學說，跟隨閻王「沒路用」，讓他心生不滿，於是透過他人將劉生約到一處鐵皮屋，以棍棒痛毆到皮開肉綻，還逼迫簽下5萬元本票。警方依《組織犯罪條例》將張男移送法辦。

未成年的劉姓高中生到張男在名間鄉承租的鐵皮屋後，就被眾人控制行動，持棍棒毆打到全身是傷，還被迫脫掉衣服，只穿著內褲下跪，指稱是自己摔倒受傷，並且簽下5萬元的本票，才得以離開現場。

由於劉姓高中生全身傷痕累累，家人見狀有異，追問後才知道被暴力傷害脅迫，於是向警方報案。警方調查發現，張姓男子涉嫌夥同小弟，在南投縣、彰化縣等地，涉及暴力犯罪等案件，因此依違反《組織犯罪條例》等罪嫌，將張男移送法辦。

張姓男子在求學時，就經常鬥毆滋事，是學校的頭痛人物；于秀英表示，她的兒子因為過去常有脫序行為，2年多前就被他爸爸逐出家門，自己在外生活，得知兒子做出這種事，她覺得很痛心，因此請親友勸說，希望兒子好好做人。

于秀英在南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）已連任3屆縣議員，下屆不再參選，改由她的女兒張婉慈接棒參選，延續「不能沒有您」的競選口號。

張姓男子涉及暴力案件，是否影響妹妹張婉慈的選情，受到外界矚目；不過，于秀英強調，兒子的事和張婉慈參選毫無關係，張婉慈參選議員是要服務地方鄉親，希望大家能夠諒解。