南韓知名女團(G)I-DLE近期以《Nxde》回歸樂壇，洗腦的旋律加上性感的舞姿，立即掀起熱烈討論，同時也引發模仿挑戰風潮。今（6）日稍早官方YouTube又公開一段短片，跳舞的人除了有(G)I-DLE台灣成員舒華外，竟也找來TWICE中的子瑜一同熱舞，令粉絲們看了直呼「神仙組合」。

(G)I-DLE官方頻道今日驚喜公開舒華與子瑜大跳《Nxde》的21秒挑戰影片。影片中，只見一頭金髮的舒華，穿著黑色短版上衣外搭白色短版小外套及牛仔褲，與同樣染著金色頭髮、短版上衣與白色長褲的子瑜，大方露出性感小蠻腰，一起跟著音樂扭腰擺臀，並對著鏡頭露出甜美微笑與性感的眼神，電暈一票網友，影片才公開短短2小時便突破5萬人觀看。

網友更紛紛留言「是來自台灣的美女，終於合作了！而且兩位都是金髮，一整個視覺饗宴，這必須要刷個100次吧」、「子瑜、舒華，畫面美到不行」、「我等這一刻等好久了，2位來自台灣的女神」、「是台灣Line」、「舒華X子瑜=視覺饗宴」、「她們倆個合舞真是太好看了，感謝你們來韓國發展」、「子瑜跟舒華終於被我等到了」受到一票網友好評。另外，不少粉絲也從影片的背景與天花板，推測到她們此次拍攝的地點疑似是JYP娛樂的練舞室，而兩人接下來又有什麼合作，也令網友們相當期待。