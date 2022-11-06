「台版柬埔寨式」詐騙凌虐案，警方日前在淡水、中壢救出共58名被害人，另有3人被虐死亡，4日深夜11點攻堅逮捕綽號「茶董」的陳樺韋，檢警根據被害人供詞，認凶殘手法泯滅人性，凌虐手法前所為見，依組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪聲押13人獲准，幕後操控陳姓主嫌遭聲押，士林地院6日下午3點30分開羈押庭。

被害人警詢時稱，5坪房間囚禁20多人長達30天，期間只給含有安眠藥的泡麵果腹，若不交出密碼，又或彼此交談，就以手指虎、皮鞭痛毆。10月中，導致38歲的黃男跳樓身亡，45歲黃女、57林男則於10月底分別死亡，分遭棄屍南投、龜山等地，檢察官預計下午3點半解剖黃女、林男遺體，釐清死因。

檢警日前分別在淡水、中壢一舉破獲2個據點，救出26人、32人，他們均為求職遭詐騙，經查陳嫌等人利用人頭在9月30日承租房屋，作為囚禁被害人的「豬寮」。被害人警詢稱，一進門就被搜刮身上的財物，再以毛巾塞口、手銬限制行動、束帶綁著雙腳，規定不能講話，一旦違反規定即遭毒打。

被救出的男、女受傷上多處受傷，更有遭電擊痕跡。被害人稱，每天只能吃一餐泡麵，吃完以後昏昏欲睡，被關在5坪大小的房間，裏面擠滿20到30人，睡覺只能疊在一起，若不交出提款卡密碼，或是發出聲音，據點成員就會以「手指虎」毆打教訓他們，時間長達數日，吃喝都在房間內，如要上廁所必須報備，再交由成員陪同解開手銬，男女都相同待遇。

更離譜的則是，檢警在現場查出第三級毒品FM2，認定一但食用後，被害人就會昏昏欲睡，讓據點成員方便管理，避免被害人反抗或者試圖逃跑，直至10月中，38歲黃男自11樓墜樓身亡後，中壢據點成員張家豪為免事跡敗露，將死者裝在行李箱，載往南投日月潭附近棄屍。

警方4日深夜11時許，確定陳樺韋住在龜山區文化二路，立即攻堅逮人，被捕後他否認虐死3人，並稱是小弟擅作主張，未指示要囚禁、餵毒，檢警根據陳與呂政儀、張家豪的通聯，確定幕後指使者就是陳，還要求據點成員管束被害人「不要客氣」，檢警除擴大清查日租套房旅館、山區空屋外，仍追查幕後上游。

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