無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦6日從早上到傍晚，一連在竹南鎮、苗栗市、苑裡鎮等7鄉鎮市舉辦問政說明會，他也提出有關青年的新政見，他喊出廣設青年社會住宅，並增加補貼青年創業貸款免息額度範圍，從100萬擴及到200萬元，要來照顧苗栗年輕人。

鍾東錦表示，青年看不見未來，國家就沒有競爭力，投資青年就是投資苗栗的未來。為投資在青年人才的培育，廣設青年社會住宅，是他社會政策中的重中之重，他希望苗栗迎頭趕上新竹，成為下一個耀眼的科技新都。「6處基地，7百好宅」，讓年輕人成家後能以低於市價7、8折的租金，減輕生活日常支出的負擔。

鍾東錦說，苗栗第1座社會住宅在苗栗市即將在2025年落成，如果年輕人居住的品質兼顧了，就有餘力去追求夢想，所以他上任後，將輔導編擬合理創業企畫，以國家青年貸款為主架構，每年編列定額經費，增加補貼青年創業貸款免息額度範圍，從1百萬擴及到2百萬，增加創業籌碼。

他表示，他也會將補貼申請採簡化作業流程，中央認定、地方加碼，資格審核便民有效率，看的到吃的到，不開空頭支票，他要讓縣府當年輕人推手，如果當青年創業有成帶來稅收，苗栗將生生不息、商業發展錚錚向榮。