嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚共同研發全台第1套「石斑魚食譜」。 （嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚共同研發全台第1套「石斑魚食譜」。 （嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚共同研發全台第1套「石斑魚食譜」。 （嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚共同研發全台第1套「石斑魚食譜」。 （嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合中央推動「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，嘉義市政府與灃食公益飲食文化教育基金會美味革新顧問林奕成主廚共同研發全台第1套「石斑魚食譜」，規畫10日起讓孩子吃營養午餐，享受在地美味。

嘉義市教育處長林立生說，石斑魚料理有一定難度，刺多硬，要做出符合孩子口味又健康的料理考驗校廚功力，所以教育處與建設處才會共同邀林奕成為嘉市精心設計一分獨一無二、專屬嘉義的石斑魚食譜，尤其這分食譜融合在地特色小吃，「嘉義傳香石斑魚鍋」、「鳳梨梅干醬蒸石魚」以及「莎莎舞蔬石斑」等3道石斑魚菜色，可讓校園餐桌出現別緻的海鮮菜色。

林立生說，這份嘉義在地口味的石斑魚料理食譜，結合食安、營養觀念，可提供嘉市各校校廚參考，以增加校廚的廚藝技能、強化校園的食安概念，增進學童對水產品的認識及食用意願，進一步達到豐富營養午餐菜色、校園師生均衡飲食的效果。

近日這分石斑魚食譜將分發給嘉義市各公立國中小學，預計11月10日起，既在地又健康的石斑魚料理，將出現在孩子們的營養午餐中，讓孩子們用吃認識在地文化。