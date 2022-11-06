民進黨台中市長候選人蔡其昌6日前往豐原第一市場拜票。（蔡其昌競總提供／陳淑娥台中傳真）

民進黨台中市長候選人蔡其昌6日一早前往豐原第一市場，親切向攤商及市民朋友拜票，沿途受到民眾熱烈支持、凍蒜聲不斷，高喊年底一定要翻轉台中。蔡其昌說，今天來到豐原市場，已經是他第50回到市場拜票，用最大誠意邀請市民作伙贏回進步台中。

蔡其昌表示，今天來到豐原市場，已經是他第50回到市場拜票，一步一腳印向市民朋友誠懇拜託，11月26日拜託大家支持會做事的蔡其昌、給蔡其昌機會為大家服務。選舉進入最後20天，將把握時間再把全市的早市、黃昏市場、夜市都掃過一輪，用最大的誠意，繼續向台中市民拜託，作伙贏回進步台中。

蔡其昌承諾，未來當選市長，一定會增加預算整建傳統市場的環境，讓攤商們有更好做生意的環境，民眾也能有更舒適、更安全的採買環境，也可以提升大家來傳統市場採買意願，促進經濟發展。

蔡其昌重申參選政見，長者健保補助只多不少、敬老愛心卡擴大使用、額度更多，4年內興建8000戶社會住宅、對於豐原許多重大建設也要加速推動，整建舊縣府、舊議會及縣長官邸，讓豐原不再擔心被邊緣化的問題，拜託各位鄉親11月26日堅定支持2號蔡其昌。

市議員謝志忠、市議員候選人廖芝晏共同表示，今天陪同市長候選人蔡其昌到豐原市場，懇託各位鄉親支持，11月26日支持有能力、會做事的2號蔡其昌，議員支持4號廖芝晏、6號謝志忠，2、4、6就是翻轉台中、建設豐原的代號。