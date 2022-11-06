曾和鄧佳華在《華根初上》床戰成名的女優苡若，日前向周刊爆料有「台灣清水健」之稱的男優文森向她借2萬5千元不還，即使提告勝訴仍遭賴帳，憤而集結其他受害者，近來她在社群吐露這陣子的煎熬心聲，透露「成為女優是我燃燒生命的事」，但公開欠債一事後，不僅對方仍不會還錢，甚至可能斷送女優的生涯，之所以仍站出發聲：「只是不想再有更多受害者」。

苡若近日在Twitter以「我把悶在心裡的委屈都說完了」為題發文，坦言自己是抱持著「損敵兩百、自損一千」的心理準備公開遭文森借錢一事，更多人知道此事對她沒有任何好處，除了不可能就這樣還錢，現在也無法讓對方撤告向親弟提出的妨害名譽官司，除此之外，苡若表示很明白業界在鬧男優荒，對方絕無可能因此丟飯碗，「只要他作為男優正常發揮，沒有任何廠商會拒絕與其合作」，對此她也笑稱：「我個人也不希望他被封殺，他沒工作怎麼有錢還我」。

然而苡若自曝大環境對她很不友善，自己的女優生涯可能被迫結束，她解釋原因「和演員有工作以外的私交醜事還拉上檯面，其二吃了虧卻不懂得為職涯著想算了，其三年初至今算不上正面的新聞頻傳」，大嘆因不妥協的性格加上自身年齡，「我已經做好被封殺的心理準備」，現在的她接通告時都保持隨遇而安的平常心、珍惜每一次的合作機會。而之所以公開欠債的目的，只是不想再有更多受害者。

苡若發文表示公開欠債反而可能讓她被封殺。(圖/苡若 Twitter)

「我有我的傻，我有我的堅持，堅持做對的事」苡若說成為女優是燃燒生命、很熱愛的事，「從來不是為了跳板亦不是為了其他，更遑論拿這般丟臉的事刷存在；要熱度我也該懂得避開社會大事再PO好得到矚目」，最後她也謙虛是一枚素人，讓大家見笑了，這段時間的委屈已傾訴完畢，盼能以自身經歷和賭上女優職涯的決心，盼望不要再有其他受害者。