陳時中競總昨天公布關於少子化的競選影片，陳時中今天重申，他在擔任衛福部長期間，就積極研議並推動不孕症補助，改善少子化問題，他最用心。他也在出席壘球活動時分享自己兩項體育政策，並保證未來他當市長會不斷提出政策，市民可以檢驗他。

民進黨台北市長候選人陳時中在昨天發布的競選影片中說明，這項政策照顧到更多需要被照顧的人，這是他從政的初心。他今天也在臉書重申，擴大不孕症補助 從去年7月開始施行，至9月已逾3萬2300人獲補助，並成功誕生約4600名寶寶，累計到今年年底，可望誕生近萬名新生兒。

他說，許多朋友想要生孕孩子的熱切期待，以及求子過程中的辛酸，他能理解，因為每個孩子對父母來說，都是愛的希望象徵。「讓政府和我們一起來幫忙，你不必再孤單的努力」。

陳時中指出，他在擔任衛福部長期間，就積極研議並推動不孕症補助，希望能實際滿足一些想要生孕，又沒有辦法達成的朋友。也針對經濟弱勢給予協助，擴大不孕症補助不排富，必須全部給付，平等對待才能真正幫到所有人的忙，確實改善少子化趨勢與整體社會人口的年齡結構問題。

他強調，改善少子化問題，他最用心「我當市長，會讓台北成為充滿父母與孩子歡笑聲的愛兒城市」。陳時中今天受訪時也表示，希望讓大家多了解不孕症的相關需要，政府做了很大的努力，讓希望想要生育的人可以得到政府的幫助，能夠順利生產。

陳時中今天出席「小英盃慢速壘球錦標賽」致詞時表示，他的體育政策其中有兩項，一是要打造「快樂台北」，要把運動當作很重要的元素，另外則是發放6到18歲的藝遊券，可以拿去看表演、體育活動，從小就讓身心靈更健康。

提及昨日的辯論會，陳時中說自己是分享「心內話」，未來他當市長要不斷地提政策，市民可以檢驗他，第二是要真誠的「搏感情」，讓大家覺得他可以信任，如果是一個可信任的人，又可以執行政策，請大家把票投給他。