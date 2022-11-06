國民黨新竹市長候選人林耕仁6日來到香山，參加香山區議員候選人鄭成光競總成立大會，林耕仁受到香山居民的歡呼鼓勵。今台北市長柯文哲到新竹與高虹安合體掃街，林耕仁說，柯文哲一直強調自己是新竹人，那他想問柯文哲，高虹安說新竹「是非之地」，他做何感想？

林耕仁6日到香山參加鄭成光競總成立大會，他說，香山不是別人的後花園、新竹更不是是非之地，他參選市長就是要替香山人爭一口氣，讓香山整體發展、新竹成為幸福宜居城市。

針對昨晚前高雄市長韓國瑜為他站台，林耕仁說，昨晚韓國瑜、還有許多支持林耕仁的朋友，「不顧威脅」齊聚新竹幫林耕仁站台鼓舞，他相信所有支持者都會信心大增，也會力挺林耕仁，讓他有服務新竹市民的機會。

提到致詞時情緒稍微激動，林耕仁說，新竹市是他的家，新竹市民是他的家人，昨天氣變冷，但看到現場滿滿的人潮，讓他非常暖心感動，也想到新竹這陣子受到外界貶低成「是非之地」還有「鄉下」，林耕仁說他感到憤恨不平，所以藏不住情緒，也講出心裡話。

針對柯文哲護航高虹安說「人都會犯錯」？林耕仁也回擊，柯文哲說法常常一變再變，並不意外，但市民比較想知道，高虹安到底認不認同「理工女所作所為合法」的說法。

林耕仁也提到，高虹安一直沒講清楚助理費，卻找大咖站台，是不是該先拿出證據？林耕仁也再呼籲高虹安，這是一場公開檢驗的過程，一定要誠實面對自己、面對選民，如果他說錯請糾正，如果真有法律問題，高虹安也要勇敢面對。