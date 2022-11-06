39歲演員黃寶羅在今6日與演員河正宇的44歲弟弟車賢宇舉行結婚典禮。過去她曾在社群平台上發文表示將要結婚。而今日的婚禮，僅邀請親朋好友一同見證兩人的幸福。

演員黃寶羅過去曾參演《金秘書為何那樣》、《社內相親》、《三流之路》等多部大熱韓劇。並以《金秘書為何那樣》中的「奉世拉」一角而備受關注。她與過去同為演員，現擔任Workhouse Company 老闆的車賢宇(本名金英勳)，愛情長跑長達10年的時光，於今年7月份時在IG上貼文公布結婚喜訊，表示「寫這篇文的原因是想傳達給所有愛我的人，我將於11月嫁給陪伴我很久的伴侶，因為有許多人的祝福，我們才能以更堅強的心相聚，謝謝大家一直以來的支持與鼓勵。」而網友們也紛紛在底下留言祝福。

此外，黃寶羅日前參加綜藝《同床異夢2 - 你是我的命運》就曾透露之所以要在典禮前就登記結婚，是為了要先做好準備，確保試管嬰兒的程序能夠成功進行。

事實上，身為娛樂圈長壽情侶代表的黃寶羅與車賢宇兩人動向一直備受媒體們關注。過去就有韓媒報導指出婚禮現場的主持人將由金俊昊擔任，他之前認愛黃寶羅好友金智珉。此外，好友們此前也為黃寶羅舉辦新娘送禮會（婚禮慶典派對），在黃寶羅IG上曬出的慶典照片，可見幾人臉上都滿是笑容，顯示出幾人間多年的深厚友誼。