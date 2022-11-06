澎湖菊島跨海馬拉松的逆風而跑，由澎管處長許宗民主持，在嘉賓一起鳴槍起跑之後，將近3000位選手在西台古堡前魚貫湧出。(澎管處提供)

澎湖菊島跨海馬拉松有來自10個國家的共25位國際選手，共2827位跑者共同參與此盛會。（澎管處提供）

觀光局澎管處6日在西嶼西臺遊客中心廣場，舉辦第五屆「菊島跨海馬拉松」活動，來自10個國家的共25位國際選手，共2827位跑者共同參與此盛會，結果男子全馬陳佳隆、女子全馬蕭湘鈴、男子半馬黃登顯、女子半馬黃鈺琪獲得冠軍，整場馬拉松比賽相當有趣，幾乎每一位跑到終點的選手都會彼此問候，「大家搶到龍蝦了沒有」。

澎湖菊島跨海馬拉松的逆風而跑，由澎管處長許宗民主持，在嘉賓一起鳴槍起跑之後，將近3000位選手在西台古堡前魚貫湧出，主辦單位在補給站準備有澎湖當地精緻的海鮮美食，尤其豪邁的龍蝦沙拉最受青睞，選手們邊跑邊計算，每個補食站可以停下來吃多久，才不影響配速與完賽時間。段慧琳提到，澎湖風真的很大，是很大的挑戰，也算是參加所有路跑的路跑賽事中，最特別的體驗。

澎管處許宗民處長表示，菊島跨海馬拉松是全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅，這5屆以來成功主打澎湖海鮮美食，成為跑者最想來感受的「痛風」馬拉松賽事。除了美食外，路線「AB點」不折返、跑者們可在賽事過程中一覽最多的澎湖景緻，期待讓跑者透過雙腳探索澎湖之美，這種集澎湖美食、地方產業、地方加油團、澎湖觀光圈，進而達到帶動地方觀光創新、創意、創業，也希望在逐漸解封下，將澎湖特色作為成功的行銷模式。

第五屆菊島澎湖跨海馬拉松總獎金高達9萬元，各組成績分別為42公里男子組第一名陳佳隆成績03：06：42、第二名長田哲、第三名林忠霆；女子組第一名蕭湘鈴成績03：36：03、第二名劉小琪、第三名何雅鈴；21公里男子組第一名黃登顯成績01：19：24、第二名顧紘慈、第三名李宥森；女子組第一名黃鈺琪成績01：43：58、第二名陳芷盈、第三名江立晴，另42公里、21公里前五名，全馬接力組男女子及混和組第一名，皆可獲得由主辦單位加碼的大龍蝦各1隻。