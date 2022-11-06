國內今天新增47例死亡個案，161例本土中重症個案。指揮中心發言人莊人祥表示，其中2例年輕特殊死亡個案，分別為一名23歲男性，及21歲女性。中重症有一名14歲的青少年，11月2日因為車禍意識改變送急診，電腦斷層顯示有硬腦膜下出血及顱骨骨折，在腦部手術前快篩確診，目前仍在加護病房救治中。

莊人祥表示，這名23歲男性未接種疫苗，有先天神經系統疾病，10月12日快篩陽確診同日意外受傷，14日出現眼神呆滯，且身體不動眼神上吊，呼吸喘，四肢發紫等症狀收治住院 給魚瑞德西尾治療轉入專責加護病房。11月2日過世，死因為敗血性休克、呼吸衰竭急性腎衰竭。

另一例為21歲女性，接種3劑疫苗，有神經系統疾病，10月9日因出現呼吸喘，發燒等症狀，快篩陽性確診，10月30日因持續有呼吸喘、咳嗽，有痰至醫院就醫，收治住院，給予藥物治療，仍於11月3日過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

莊人祥表示，今天新增161本土中重症以上個案，其中一名14歲的青少年，無慢性病史，曾接種2劑疫苗，今年11月2日因為車禍意識改變送急診，電腦斷層顯示有硬腦膜下出血及顱骨骨折，為保護呼吸道順暢插管使用呼吸器，並轉院至醫學中心進行腦部手術，術前快篩才發現陽性確診，術後轉入加護病房繼續治療中。

截至今天為止，青少年重症累計24例，包括心肌炎1例、肺炎11例、MIS-C7例、共病5例，其中6例死亡。

另外，昨天6個月到4歲幼兒有2709人接種疫苗，該年齡層第一劑接種率為43.7%，第二劑47%。昨天莫德納次世代疫苗共接種2萬1433人次。昨天一整天共接種2萬9461人次，目前疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.9%、第二劑88.4%、第三劑74%，第四劑16%。其中65歲以上接種率42.4%。