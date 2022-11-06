水占卜籤詩推出以來，相當受到歡迎。（山上水道博物館提供／曹婷婷台南傳真）

逛山上花園水道博物館「結媠緣」！最近有遊客前來水道博物館新規畫的水占卜區，抽到籤詩「愛宜速攻」，短短幾天就接到心儀對象表白，成功脫單。館方表示，今年11月11日剛好是民國111年，被網友稱為史上最強光棍節，歡迎想脫單的民眾來逛水道，求得美好緣分！

山上水道博物館指出，日本京都飲用水的來源處琵琶湖畔，有一座信奉水神的貴船神社，除了因歷史悠久聞名外，也是京都著名求姻緣聖地，因為跟水有關，當地流傳特別求籤方式，只要將空白籤紙放入一旁水占齋庭的水面上，就會顯現求籤結果，吸引不少人朝聖。

館方指出，負責淨化飲用水的水道博物館，雖然沒有實體神社，但也結合這個傳說，將C館送出唧筒室旁，目前列為古蹟附屬建築的工具室，在不破壞原有結構下，經過簡單改裝，規畫成「水占卜」特區。

水占卜也運用跟貴傳神社相同技術，設計專屬水道的水占卜籤詩，推出以來，相當受到歡迎，除了極富趣味性，也傳出有遊客求到上籤後，許願成真，也成為日前月老香水成功協助遊客覓得有緣人後，另一段助攻脫單的有趣佳話。

館方指出，百年歷史的山上花園水道博物館，擁有以日式建築為主的建築群，是園區一大特色，配合園區氛圍，最近將園區附屬建築，結合水元素，規畫成為濃濃日式風味的水占卜區域，除了有神社布景外，搭配日本寺院常見的「添水」設施，營造出濃濃的日式氛圍，搭配整體環境，讓遊客宛如置身日本庭園，有讓人一秒到日本之感。