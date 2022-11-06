雖然威廉和哈利已成年 但年少時為母親黛妃送葬的情景已在他們心中烙印下無法抹滅的傷痕

36歲的黛妃1997年8月31日為了為躲避狗仔跟拍，在巴黎隧道內發生嚴重車禍，結束了短暫的一生。後來英國王室為她舉行葬禮時，堅持要當時15歲的威廉，還有12歲的哈利和父親查爾斯、祖父菲立普親王，以及舅舅史賓賽伯爵走在黛妃靈柩後送葬。

據《美麗佳人》（Marie Claire）報導，雖然從倫敦聖詹姆士宮（St.James Palace）到西敏寺（Westminster Abbey）只有1英里（約1.6公里）長，但威廉與哈利內心的創傷卻一直延續至今。而這悲傷的一幕，也將成為哈利大爆料式回憶錄《備胎》（Spare）的焦點之一。

安德森（Christopher Anderson）在預定11 月 8 日出版的新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中指出，查爾斯對強迫兩個兒子走在黛妃靈柩後深感懊悔。他認為，那一直縈繞在查爾斯心頭，就像威廉和哈利一輩子也忘不了般。

安德森說，他們多少受到王室幕後實際操縱者，也就是黛妃口中「灰衣人」（the men in grey）的霸凌。他並指出，查爾斯明白，就某種程度來說，他要為威廉和哈利飽受這痛苦折磨負責。

此外，據《每日快報》（Daily Express）報導，安德森還透露，史賓賽伯爵也為當初設法說服威廉和哈利忍受心中悲痛，在眾目睽睽下，為黛妃送葬感到懊悔。