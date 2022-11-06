36歲的黛妃1997年8月31日為了為躲避狗仔跟拍，在巴黎隧道內發生嚴重車禍，結束了短暫的一生。後來英國王室為她舉行葬禮時，堅持要當時15歲的威廉，還有12歲的哈利和父親查爾斯、祖父菲立普親王，以及舅舅史賓賽伯爵走在黛妃靈柩後送葬。
據《美麗佳人》（Marie Claire）報導，雖然從倫敦聖詹姆士宮（St.James Palace）到西敏寺（Westminster Abbey）只有1英里（約1.6公里）長，但威廉與哈利內心的創傷卻一直延續至今。而這悲傷的一幕，也將成為哈利大爆料式回憶錄《備胎》（Spare）的焦點之一。
安德森（Christopher Anderson）在預定11 月 8 日出版的新書《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）中指出，查爾斯對強迫兩個兒子走在黛妃靈柩後深感懊悔。他認為，那一直縈繞在查爾斯心頭，就像威廉和哈利一輩子也忘不了般。
安德森說，他們多少受到王室幕後實際操縱者，也就是黛妃口中「灰衣人」（the men in grey）的霸凌。他並指出，查爾斯明白，就某種程度來說，他要為威廉和哈利飽受這痛苦折磨負責。
此外，據《每日快報》（Daily Express）報導，安德森還透露，史賓賽伯爵也為當初設法說服威廉和哈利忍受心中悲痛，在眾目睽睽下，為黛妃送葬感到懊悔。
文章來源：King Charles Has “Deep Regrets” Over Forcing Prince William and Prince Harry to Walk Behind Princess Diana’s Coffin
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