北部一名女子A去年入職某親子樂園擔任服務台人員，未料到職僅一周，A女就遭到越南籍阮姓男同事強拖到樓梯間性侵。新北地院日前審結，依強制性交罪，處阮男4年6月徒刑，刑期執行完畢後驅逐出境。可上訴。

判決書指出，A女與越南籍阮姓男子同為北部某親子樂園員工，去年4月間A女甫入職一個禮拜，豈料阮男趁隙強拉A女到樓梯間，不顧A女的意願，強行伸手觸摸A女的胸部、親吻並性侵得逞，A女脫逃後立即向同事求救並向警方報案，全案由檢方偵結起訴。

新北地院審理時，阮男坦承有與A女發生性行為，但稱A女是自願，法官參酌A女及同事的證詞、A女衣服的體液鑑定報告等事證，認定阮男的確在樓梯間，不顧A女的反對，強行侵犯A女。

法官認為，阮男與A女為同事關係，阮男明知A女無意願性交，卻仍為了逞個人慾望，以違反A女意願的方式性交得逞，絲毫不尊重A女的身體自主權，並造成對方身心受創，犯罪所生危害甚鉅，考量阮男至今仍否認犯罪，未與被害人達成和解等一切情狀，依強制性交罪，處4年6月徒刑，刑期執行完畢後驅逐出境。可上訴。