民進黨新北市長候選人林佳龍雖確診解隔，但仍在自主健康管理階段，今上午他與議員周雅玲聯合競總成立，同樣由夫人廖婉如代表出席，立委沈發惠、賴品妤、高嘉瑜等人皆出席助講。廖婉如說，雖林佳龍投入選戰時間不長，但他是個想要做事的人，規畫就是北北基桃一起治理，請大家放心。

廖婉如大力推薦周雅玲，表示從周雅玲的質詢、拜票和鄉親互動來看，覺得周雅玲是非常認真、腳踏實地的議員，對於市民的服務與照顧可說是面面俱到。但也因為這樣，像周雅玲這麼資深、服務又好的議員，反在投票需要大家肯定，也一定要去投票，才能將好人才留在議會。

廖婉如說，雖林佳龍投入新北市選戰時間不長，但林佳龍是一個想要做事情的人，從認識他到現在都是這樣，請大家放心。廖認為，新北升格十二年，應該要有視野、格局，但新北市長侯友宜每天都說「好好做事」，卻沒有具體內容、願景，若每件事都只能「依法行政」卻沒有對生命的關懷，就會像恩恩案一樣。

廖婉如強調，林佳龍經歷豐富，過去曾整治綠川、柳川，相信未來當選新北市長後，不管是汐止的交通、水環境的問題，都一定會做好，而未來若林佳龍當選市長，也需要資深、腳踏實地的議員來幫忙，希望大家一起支持。

至於公辦辯論會將近，林佳龍準備如何，廖婉如說，先前就從林佳龍口中聽說「沒有真正的辯論」，因為侯市長雖對外說有勾選辯論，但那是公辦辯論，是各自政見發表，沒有像台北市的交叉詰問，林佳龍還是非常期待辯論，也因為他是「政策控」，所以相信準備非常充裕。

廖婉如也說，這段時間不管是車掃、掃市場還是參加競選場合，都覺得新北市民真的很熱情，並不像民調看到的落差很大。她指出，自己陪佳龍選舉有多年經驗，覺得民調似乎沒有反應在民眾的真實感受上。

另外，國民黨召開記者會，批評林佳龍為了選舉為難余天協助錄音，廖婉如回應，余天是非常有自主性的人，而且在蠻多競選場合上余天都是這樣說，反倒是侯陣營、侯友宜本人都沒有否認要要選2024總統這件事，反倒值得大家注意。