前立委鄭寶清因不滿黨內初選制度被沒收，堅持參選桃園市長而被開除黨籍，今（6）日他在臉書強調，只有自己順利當選，民進黨才能恢復到人民期待的樣子，重視人民的聲音與權利，希望能夠獲得選民支持，一起創造勝利。

鄭寶清表示，黨內初選本是民進黨最引以自豪的民主選賢制度，若民進黨桃園市長候選人鄭運鵬勝選，此制度可能就會永遠被廢除，提名從此被少數掌握權力的政客綁架，以後想參選的人只要逢迎拍馬，討好幾個權力政客即能提名參選，甚至可能連總統大選的初選也被沒收，如此一來民進黨就很難提名優秀的政治領袖，甚至可能引發分裂的政治內鬨危機。

「人民與政黨是要往上提升而非向下沉淪！」鄭寶清強調，他之所以參加此次選舉，其中一個理由就是為了要讓民進黨恢復成人民所期待、接受的政黨，讓人民的聲音與權利，言論與媒體自由等，都能真正的被釋放，不被少數惡質政客所操控。

鄭寶清希望能獲得民眾支持，贏下此次桃園市長選舉，留下政治典範，「如果這次寶清當選，將徹徹底底改變這個向下沉淪的黑箱體制，將讓民主真正復活重生，將讓民主自由『還政於民』的初衷加以落實，這才是我們真正的台灣需求」。