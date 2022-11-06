蔡英文總統6日第6度訪桃園，1天在桃園連趕3場行程，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台。(蔡依珍攝)

蔡英文總統和閣揆蘇貞昌6日接棒為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，小英甚至1連跑3場，鄭運鵬對此表示，在最後拉開領先距離的衝刺期，感謝蔡和蘇都到桃園看中央、地方攜手合作出來的好成績，要讓市民知道，一回頭就落後了，面對台版柬埔寨爭議，他也反嗆對手張善政，市政歸市政，其他國政部分不需要轉移焦點。

鄭運鵬說，他選舉時間比較短，最後1個月就是擴大領先差距的1個月，很高興總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌都留比較多的時間在桃園，像是蘇揆宣布要擴大龍潭科學園區的第三期，台積電也表達意願，對桃園市民是一個好消息，也跟航空城、休閒農業區等桃園的發展是連動的，總統也藉機關心未來護國群山進駐到桃園，以及對桃園8年政績的肯定。

鄭運鵬說，在最後的拉開領先距離的衝刺期，謝謝蔡英文跟蘇貞昌一起到桃園，看到中央、地方一起合作出來的好成績，也讓市民朋友知道進步的方向，因為一回頭就落後了，關鍵就在這幾年，民進黨會在最後這幾個禮拜一起加油。

面對台版柬埔寨事件釀3死，國民黨桃園市長候選人張善政要蔡英文、蘇貞昌多關注治安，鄭運鵬也說，國政有很多面相，每一個部會，尤其是最近事件較多的內政部跟警政署都會盡本分，警察同仁們在第一時間也都非常努力，希望張善政市政歸市政，其他國政的部分，不需要轉移焦點。

面對最新民調張善政以36％領先鄭運鵬的30％，鄭運鵬認為是機構效應，部分媒體做的民調，民進黨在每個縣市永遠落後，因此會參考趨勢、不重視數字，強調趨勢上他快速接近，最後這段時間會拉大差距。

「桃園市是一個正在進步不走回頭路的選舉！」鄭運鵬說，對他來說是責任，他和團隊按部就班，有時候不知不覺跑很多，算下來跑了1000多場也覺得很意外，但自己的喉嚨也最清楚，已經不知道燒聲第幾次了，未來可能還有好幾百場，接下來1個月會比之前的2個半月更衝刺、更努力，希望也相信11月26號會有好成績。