新北市永和區一名唐寶寶（唐氏症患者）4日晚間到炸物店買40元炸物，因忘記帶錢遭老闆咆哮、報警，事件在網路發酵，炸物店慘遭網友一星評論，老闆則揚言要對唐寶寶的母親及網友提告，唐寶寶的母親今日接受媒體採訪時表示，事發後兒子嚇得睡不著，甚至會做惡夢，整天待在家都不敢出門，令她心疼不已，盼老闆多點同理心。

唐寶寶母親今（6）日接受媒體採訪指出，事發後她到炸物店向老闆解釋，兒子患有唐氏症，過去曾多次光顧炸物店，沒有要賴掉40元的意思，盼老闆當下能給兒子多點時間打電回家話或等他拿到錢，但炸物店老闆堅稱「不論孩子有什麼病症，我炸好了，我要錢」。唐寶寶母親說，溝通過程中有被老闆的態度嚇到，「當下我都這麼害怕了，更何況是患有唐氏症的孩子」。

唐寶寶的母親表示，4日發生這件事後，已讓兒子蒙上陰影，整晚都不敢睡覺，甚至做惡夢，被嚇得整天都待在家，也不敢再出門買東西，令她既難過又心疼；她說，為了教會兒子獨自搭車、如何獨立，花了很多時間、心力，希望老闆有多點同理心，讓兒子能有時間打電話回家，而不是馬上打電話報警。

炸物店附近營業店家也說，炸物店老闆平時作風很強硬，經常與人結怨，整條路的其他商家都很討厭賣炸物的老闆。