鴛鴦首度在杉林溪園區現蹤。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

鴛鴦首度在杉林溪園區現蹤。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

時值杉林溪賞楓季，園區志工黃淑貞老師，在石井磯步道旁的河中壺穴，竟然發現有著漂亮繁殖羽的鴛鴦，而且是3雄2雌的群體，驚豔不已；特別提醒遊客欣賞鴛鴦時，要維持距離，不要干擾牠們。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，這群鴛鴦乍看似乎只有1隻公鴛鴦，其實，公鴛鴦只有在繁殖季節換上繁殖羽時，才是大家印象中的樣子，在非繁殖季的時候，會換下鮮豔的羽毛，乍看之下與母鴛鴦有幾分相似；不過，仔細看還是能分辨出牠們的不同，因為嘴喙的顏色不一樣，公鴛鴦的嘴喙呈現紅色，母鴛鴦嘴喙則是灰黑色。

在杉林溪園區，還觀察到罕見鴛鴦交配繁殖的場景，鴛鴦在繁殖期要交配時，雄鴛鴦會曲頸點頭，並豎立頸部艷麗的羽毛，而雌鴛鴦會以壓低脖子貼著水面，做出伸長脖子的動作，做出回應；雄鴛鴦得到雌鴛鴦的同意後會緩緩湊近，在姿勢不變的情形下，雙方會在水面上轉幾個圈，雄鴛鴦游到雌鴛鴦身後並跳到背上，雌鴛鴦只將頭露出水面；雄鴛鴦銜著雌鴛鴦枕部的羽毛，保持身體平衡，在短暫的交配後，會在水中拍動翅膀洗澡並整理羽毛。

江華章指出，鴛鴦在台灣野生繁衍的族群並不多，主要分布於大甲溪流域及宜蘭福山植物園、翠峰湖、鴛鴦湖，台中德基水庫、武陵農場，台東大鬼湖等地，冬季偶有遷徙的族群來到台灣，但也不常見，希望遊客到杉林溪，探尋鴛鴦時，不要干擾牠們的生活作息，如果驚醒鴛鴦夢，那就煞風景了。