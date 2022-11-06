近期兒童急診室就醫人數遽增，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，現階段一般呼吸道病毒流行有趨緩趨勢，新冠確診和黴漿菌感染病例也沒有迅速暴增，預期11月下旬兒童急診室擠爆的狀況有望緩解，接下來要觀察流感這大魔王會不會接著大流行，若口罩令持續維持，流感大流行的時間也會延後。

謝宗學今（6）日於個人臉書粉專指出，一般呼吸道病毒，像是最近流行的副流感病毒、呼吸道融合病毒、鼻病毒等，大多數的成人已多次感染，所以不易在成人間造成流行，因此大多在兒童間傳播，尤其是5歲以下的幼童，再加上傳播力強，可在短時間內讓大量未曾感染過的兒童染病。

謝宗學表示，這波一般呼吸道病毒流行始於8月底9月初，在10月下旬達到顛峰，最近有慢慢緩解趨勢，因為一般呼吸道病毒來得快去得也快，通常在1至2個月內達到巔峰，有愈來愈多兒童確診後，就會形成群體免疫而逐漸緩解。

謝宗學說，這波造成兒童急診塞爆的還有黴漿菌感染，黴漿菌的潛伏期約 1至3 周，雖然不易在短時間內造成大流行，長時間累積疊加的病人數字會在某一個時間點引爆，得病人數不知不覺間大量增加，因為潛伏期較長，導致整體流行時間拖得更長，至少要3個月才有機會看到逐步緩解的現象。

謝宗學表示，黴漿菌感染除了會造成發燒、咳嗽外，更麻煩的是容易引起原本有過敏體質的人出現氣喘發作，導致劇烈咳嗽甚至呼吸急促，治療時間可能長達數周，且治療兒童黴漿菌抗生素的原廠藥水劑，現在已被用到全國缺貨，只能用其他藥物替代，最頭痛的是黴漿菌流行目前沒有還沒有趨緩跡象。

謝宗學表示，現階段的狀況是一般呼吸道病毒流行逐漸趨緩；新冠確診病例維持在一定程度沒有暴增；黴漿菌感染和後續引發的氣喘症狀持續增加；流感病毒雖然有稍微上升，但尚未快速增加。預估 11 月下旬兒童急診壅塞可望緩解，接下來就要看流感這個大魔王是不是會接力演出，若口罩令持續維持，流感大流行出現的時間將會延後。

不過，謝宗學說，就他個人而言，戴口罩已成習慣，不論政府怎麼規定，他都不會拿下口罩，對小孩的要求也是一樣。