台北市長選舉辯論會昨結束，新北市長辯論式政見發表會14日接力登場，新北市長侯友宜今（6）日受訪表示，期待透過政見辯論會，讓新北市2030年的願景被看見，遭對手民進黨新北市長候選人林佳龍競選團隊酸，一場沒有交叉詰問、互相質疑的辯論會，充其量就只是政見發表會，認為侯既然對市政成績這麼有信心，就該勇於戰上辯論台，讓林佳龍與新北市民來檢驗。

對此，侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰回應，任何事情，同樣的人、同樣的事，就應該用同樣的標準來檢視。2018年的台中市長林佳龍，一樣是參加了由選委會主辦的電視辯論，為何當時的林前市長理直氣壯，現在的林候選人就大呼小叫。

「林候選人何苦為難林前市長！」陳柏翰說，不能因為地點不一樣，身分不一樣，就有「雙標」。且林佳龍這次登記參選時，同意勾選辯論，這和侯市長的態度一致，會依照現行的規定來進行。

陳柏翰說，任何爭取連任的縣市長，都要兼顧市政，以市政優先。跨區輔選被罰的，大概就只有4年前的林佳龍前市長，成了台灣選舉史上「罰錢市長第一人」。

林佳龍競辦發言人李坤城說，非常羨慕台北市有一場精采的市長辯論會，3位主要候選人都有參與且有交叉詰問，可惜新北市沒有所謂的市長辯論會，只有市長政見發表會，包含民視、公廣集團都有邀請侯友宜參加電視辯論會卻遭拒，感嘆新北市民無法像台北市一樣，擁有一場貨真價實的市長辯論會。

李坤城呼籲侯友宜不要閃躲，直球對決林佳龍，如果有很多政見及對新北市的未來規畫想要講，請接受林佳龍挑戰，來場電視辯論會。

林佳龍競辦發言人何博文則認為，參加一場民主的辯論，是對選民與民主制度的尊重，全世界所有民主先進國家，特別在單一重要候選人選舉，一定都要舉辦電視辯論會。

何博文表示，侯友宜如不願意面對，就表示他過去這些年執政成績禁不起考驗，無法站上辯論台。