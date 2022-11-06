野保區的三個角落架設單筒望遠鏡，由數名鳥會資深鳥友為民眾解說。（李俊淇攝）

活動攤位有各地鳥會、生態保育團體及環境友善產品，讓參加民眾可以瞭解體驗不同地區領域的生態，瞭解各單位生態保育的成果。（李俊淇攝）

社團法人台南市野鳥學會成立滿 30 周年，6 日在四草野生動物保護區的台江鳥類生態館周邊舉辦慶祝活動，現場設置 20 多種生態保態相關攤位及闖關遊戲，還有四草迷你賞鳥競賽活動，引吸上百愛鳥民眾前往參加，理事長潘致遠表示，希望藉此提升國民對鳥類生態的重視，促進保護野生鳥類及其棲地。

活動邀請台江國家公園、特有生物研究保育中心等相關公家單位、全國各地鳥會、鄰近縣市的生態保育團體、環境友善產品，讓參加民眾可以瞭解體驗不同地區領域的生態，瞭解各單位生態保育的成果。

台南鳥會理事長潘致遠表示，30周年紀念活動將回到鳥會成立的四草鹽田，讓參加闖關民眾扮演居住在鹽田社區的鹽工，依歷史故事設置闖關關卡，透過遊戲可以體驗百年前鹽工的生活；而四草迷你賞鳥賽採用競賽的方式，讓親子一同在四草地區賞鳥並使用鳥類線上數據庫記錄，以最高鳥種數、最高總數量及指定鳥種最高數量分類排名，獎品包含日本知名品牌雙筒望遠鏡。

台江處表示，台江處成立之初受到鳥會多項協助，像2011年幫台江出了一本鳥類圖鑑，而2016年始協助統計黑面琶鷺統計數量，去年已達到6162隻，今年的情況又比去年更好，像今天的曾文黑琶保護區就來了393隻，在大家共同努力下，黑琶保護成效非常的好。

一旁的野保區的三個角落架設單筒望遠鏡，由數名鳥會資深鳥友為民眾解說，其中一名美國鳥友連大熊，已經娶了台灣人在台南落地生根，用著流利的國台語解說各式鳥種，讓不少民眾嘖嘖稱奇。