樂天桃猿在「台灣大賽」首戰以3比5不敵中信兄弟，系列賽0勝1敗落後，9局上桃猿在一、二壘有人時選擇趨前守備，結果陳文杰敲出深遠二壘安打，總教練曾豪駒解釋決定選擇趨前守備的原因，就是個結果論。

8局打完桃猿靠著林泓育、陳俊秀陽春炮追到1分差，9局上換上陳禹勳，2出局後他被許基宏敲安又保送陳子豪，此時桃猿決定趨前守備，但最後被陳文杰敲出帶有2分打點的深遠二壘打，雖然林泓育最後半局又開轟，但仍無力回天。

曾豪駒今天賽前談到此事，「趨前守備就是個選擇，如果選擇守後面、但他們打前面安打也是多失1分，但如果趨前有助殺到這一分，在9局對我們來說是比較有利的。」他認為，比賽過程中就是不斷的在做選擇，如果結果不如預期就是承受結果，「沒有對錯，就是當下判斷。」

在系列賽落後的桃猿第2戰打線仍「複製貼上」，曾豪駒認為，雖然昨天火力比較集中在第1、4、5棒，但其他打者在比賽中也逐漸找到節奏，會持續觀察今天這場的表現。前2戰結束後明天將休兵1天，禮拜二將在遺失兄弟洲際主場，桃猿則是會在明天練完球後下台中備戰。