擁有E級上圍的網紅謝侑芯，中臺科技大學護理系畢業後，曾擔任護理師，被封為「護理系女神」，神似徐若瑄的漂亮臉孔還讓她另有「小徐若瑄」的封號，目前她已轉行當網紅和直播主，IG貼出的辣照經常突破尺度，近日她前往法國旅遊，在羅浮宮知名地標玻璃金字塔前拍照，似乎遊玩的心情過度興奮，竟脫到只剩蕾絲內衣，此舉一出立刻引起當地警方關切。

在IG擁有92萬高人氣的謝侑芯，近日和辣模Yumi.K、「暗黑李毓芬」陳香菱到法國旅遊散心，即使在國外仍維持大膽的作風，到羅浮宮拍照留念時，竟脫下外套、露出超害羞的透膚內衣，胸前渾圓曲線一覽無遺，一連比出嘟嘴、比YA、抓頭髮的姿勢，非常性感、可愛，結果才拍到第3張就被警方關心，最後只好換上厚重的毛大衣拍攝。

事後謝侑芯忍不住抱怨：「第一次看到羅浮宮本宮，新買的美美bra top拍了三張而已，被當地警察前來關心～影片就穿起黑寡婦大衣了」，網友見到後對她笑著回應：「警察不懂女神美」、「警察想認識妳啦」、「被妳的開心微笑感染了」，不過也有網友提醒衣著有待加強，「去那種場合怎麼能穿那樣…基本常識」、「真丟臉為了流量不至於」、「可憐別丟台灣人的臉好不好」、「就像台北故宮一樣，妳這麼穿著肯定被驅趕」意外在網路掀起論戰。