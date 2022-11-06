民進黨湧言會成員近日猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩，繼日前批柯是「漲價女王」後，今（6）日又率一群學生揭露，柯志恩時任淡江大學學物長任內，罔顧學生權益，不准學生找記者入校，否則將嚴懲。（柯宗緯翻攝）

民進黨湧言會成員近日猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩，繼日前批柯是「漲價女王」後，今（6）日又率一群學生揭露，柯志恩時任淡江大學學物長任內，罔顧學生權益，不准學生找記者入校，否則將嚴懲。（柯宗緯翻攝）

民進黨湧言會成員近日猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩，繼日前批柯是「漲價女王」後，今（6）日又率一群學生揭露，柯志恩時任淡江大學學務長任內，罔顧學生權益，不准學生找記者入校，否則將嚴懲。對此，柯志恩今怒駁，主責單位叫總務處，且有經申請、告知都可以入校。

民進黨高市議員林智鴻、李雅慧，市議員候選人黃雍琇今天與數名高雄在地高中、大學生舉行記者會，痛批柯志恩才被控「漲住宿費」把反漲學費學生「趕出去」，還在學校修出這種「惡法」，未來當選市長，又會怎樣對付高雄的年輕人，令人難以想像。

高師大附中學生王晉謙表示，淡大2015年6月召開「第73次校務會議」所通過的〈學生獎懲辦法〉，充斥許多限制學生權利的規範，包含要求學生「不能未經校方同意帶記者採訪」，修法理由為「為維護校園秩序」，顯然就是限制學生對外表達訴求的權利。

高雄醫學大學的陳昱丞指出，這些條文能獲得通過，柯志恩作為一級主管，沒她的支持「過」得了嗎？另也誇讚高雄市長陳其邁2年來始終尊重學生意見，責成教育局聯手「高雄學生民主聯盟」連續舉辦兩次「市政有學聲」論壇。

黃雍琇痛斥，「柯學務長」不論是在學費、住宿費、居住安全，乃至於戒嚴校規，違反尊重年輕人的民主潮流，柯過往不尊重學權的歷史，成為最諷刺的反差，已成為高雄青年對她騙選票的政治語言「說不」最好的依據。

李雅慧痛批，柯志恩早上對此受訪的說詞，不是「避重就輕」而是「說謊」，「學生獎懲辦法」就是學務處管轄，就是柯志恩學務長任內修的，從原本「沒有罰則」變成「記申誡」，她還要裝蒜嗎？並套用「返校」電影的經典台詞「她是忘記了，還是害怕想起來？」

林智鴻怒指，柯志恩所作所為證明，就是讓學生無法監督學校，無法參與校務，完全是「說一套、做一套」，令人更加確定未來她如果當選市長，絕對是位「會跳票」且「不尊重人權」的失格市長。

對此，柯志恩今早受訪時強調，這項規定是在民國86年時淡江校規裡就有，最重要的是，主責的單位是總務處，為維護校園安全，媒體要進入校園，需經過告知或申請，只要經過申請就可以進入，「所以沒有什麼學務長修法，我不曉得這是從哪來的，那是總務處維護校園安全，對出入人員有一些規範」，不清楚綠營批評緣由到底在哪。