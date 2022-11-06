韓國瑜為小舅子李明哲送上粽子，旁為李佳芬。（李明哲競選總部提供）

李佳芬為胞弟李明哲送上蒜頭。（李明哲競選總部提供）

韓國瑜（中）提及岳父大人的教導一度哽咽語塞，李佳芬則顯得哀傷。（李明哲競選總部提供）

李明哲受到鄉親打氣鼓勵。（李明哲競選總部提供）

韓國瑜妻子李佳芬胞弟李明哲今（6日）成立縣議員選舉競選總部，爭取第4個議員任期，韓國瑜首次帶95歲母親站台感性致詞，提及岳父對他的教導一度哽咽，李家的處事風格就是做人踏實、做事實在，民意代表就是應該「低低在下」。

韓國瑜帶著母親、妻子李佳芬出現，難得一家三口為一名候選人站台，他表示母親今年95歲，過去從來沒有出現，這次來最主要是她非常喜歡明哲，另外一個原因是過去明哲的爸爸在，今年因為岳父過世，她覺得他內心一定比較難過，所以來打氣加油。

韓國瑜詢問母親今天站在明哲旁邊感覺怎麼樣，她回答「非常高興」；看到那麼多愛惜明哲的好朋友來打氣加油想說什麼？「謝謝鄉親」；韓國瑜最後問母親要祝福李明哲什麼，她說「高票當選」。

韓國瑜感性致詞說，這次因為岳父不在，內心比較沉重，抱著感恩的心感謝大西螺地區鄉親不離不棄，他接台北農產公司總經理時，岳父開車帶我到西螺菜市場一樣樣菜看，岳父告訴他農民下田，肚子朝下、背朝天，就是希望買一個好價格，「以後這就是你的責任」

韓國瑜提及一直秉持岳父的理念沒有辜負他時，一度哽咽。他表示，李家的處事風格就是做人踏實、做事實在，李明哲當3屆12年議員，在他身上沒有看到任何一絲驕傲的氣息，沒有一絲當官的樣子，民意代表一定要跟人民站在一起，很多人不了解，選後慢慢當成是一個官，高高在上，這是錯的，民意代表代表選民，應該要低低在下。

韓國瑜說，李家從政這麼多年還是單純純樸，不講究任何奢侈的生活，一碗滷肉飯依然很滿足，踏踏實實把工作做好，呼籲支持者集中選票支持李明哲，發揚堅毅不拔的七崁精神。他為李明哲送上粽子象徵「包中」。

李佳芬致詞說，雖然父親不在了，看到爸爸以前的老朋友很感恩，父親說交朋友是交3代，也用這個心情當議員，李明哲絕對不會讓大家漏氣。李佳芬為胞弟送上蒜頭象徵「凍蒜」。

副縣長謝淑亞、國民黨雲林縣黨部主委林瑞雄、國民黨文傳會副主委周柏吟、縣議員廖偉晴、顏忠義、林建鴻，前消防署長陳弘毅、長春防災基金會董事長唐雲明、創辦人廖沂棖、前正心中學校長丁振源到場打氣。

李明哲致詞時數度哽咽語塞表示，他把大家當成是家人，大家在一起，所以有力量，個人可能無法改變社會很多，但可以盡本分，把該做的事情做好，如果有幸時11月26日當選，不管票數多少，他都是全心服務，繼續是一件牛仔褲和一件運動服和大家見面，「你是我永遠的家人，也是我永遠的朋友」。