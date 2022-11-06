郭忠祐（左）、阿翔挑戰遊戲展現默契。（民視提供）

《綜藝大集合》近日前往台南楠西錄影，有名神似阿虎的「了然法師」帶著少林銅人來到大集合進行了一場武術表演，胡瓜看完後也躍躍欲試，拿起雙節棍就是一頓狂揮猛甩，沒想到他一時失手將雙節棍敲向小腿，眾人關心的同時也忍不住吐槽笑說：「你沒事幹嘛打自己啦」，而胡瓜痛到無法解釋。

此外，本集節目特別前往秘境探險，這個秘境是隱藏在樹林中的佛教勝地，在這個聖地裡眾人到達第一個景點後，胡瓜脫口而出「報時數」，籃籃的快嘴馬上回報當下的時間，結果沒想到是她會錯意，胡瓜這才解釋不是報時，而是他們第一個景點參觀的奇景，是由石頭和樹木交錯在一起的抱石樹，但也因為這個可愛的大自然美景，藝人們和觀眾一起挑戰了小遊戲「報時數」爆笑演出給觀眾看。

眾人在欣賞美景的當下也洗滌身心靈，胡瓜受到聖地的啟發，為此量身打造了新遊戲「萬佛朝宗」，派出阿翔和郭忠祐挑戰，阿翔在遊戲中以佛像之姿坐在地墊上，奮力往上跳起，郭忠祐並順勢將地墊拉走，過程中兩人以絕佳默契配合的天衣無縫，就當他們覺得勝券在握時，阿翔卻因為用力過猛導致後繼無力，不只輸了比賽還把弄疼屁股，又喘又痛的神情逗得眾人哈哈大笑。