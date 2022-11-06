無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨日於電視辯論會中提問，台北市正面臨缺電的問題，其他候選人有何對策？民進黨籍候選人陳時中回應，台北市應把電纜與配電做好。環團表示，電纜與配電是台電的工作，根本不是北市的責任，根本是在「說空話」。

陳時中昨日針對黃珊珊指台北市缺電的問題回應，中央對電力問題一直有規劃，台北市應該要站在配合的角度，將電纜與配電工作做好，另外也強調台北市在綠電的成效不足。

「這一段明明就是在講空話」，氣候先鋒者聯盟發起人楊家法表示，早在2013年，台電董事長黃重球就指出，北市松湖超高壓變電所興建受阻，預計北市東區將會有限電疑慮，呼籲北市府提出緊急供電計劃。

「中央對台北市電力(特別是松湖變電所的問題)有什麼規劃」？楊家法說，陳時中講得出來到底中央有什麼變電所規劃嗎？而且要把電纜跟配電做好那是台電的責任，並不是台北市的責任，所以陳時中說的就是扯東扯西。

另有人士指出，民眾不支持，民代跟著起舞，地方政府也沒幫忙溝通排除，甚至有時還變成障礙，當初台電預期的問題現在一個個爆出來了，這些政客又是雙手一攤推給台電，彷彿一切都是台電擺爛造成的。

氣候先鋒者聯盟成員李德綸補充，黃珊珊當初是議員的時候，也是「支持民眾反對設置變電所」，電力設施一直都是嫌惡設施，民眾沒到最後一刻的不方便，不會體悟到這些設施的必要性。

針對北市綠電成效不彰，楊家法說，台北市有效日照本來就比中南部少，這個是先天的因素，就像陳時中說的「殷實的商人」，商人也知道應該要先去中南部裝設太陽能板，因為中南部的太陽光夠給力，台北市太陽光不給力是先天條件的問題，並不是嘴巴講講就能夠改變的。