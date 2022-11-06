今日新北市教育局長張明文、青年局長錢念群至永平高中參加首場論壇。（新北市教育局提供／李奇叡新北傳真）

「百名青年站出來，打造新北新未來」，新北市與青年共創協會合辦2022新世代青年城市分區論壇，近600位學生參加，11月起在5所高中接力登場，今日新北市教育局長張明文、青年局長錢念群至永平高中參加首場論壇，與上百位新世代青年喝「永續咖啡」，邀請10、20、30、40歲的「青少年、青年、青壯年」跨世代對話，激盪新北青年的思考力與行動力，盼用「全球視野、在地行動」，與世界同步努力。

2022新世代青年城市分區論壇分別在永平高中、新莊高中、新店高中、三民高中及新北高中5校辦理，首場永平高中以「新媒體與新科技」為主題，邀請多位知名講師如未來巢科技總監蕭志平分享未來趨勢、金鐘最具潛力新人獎游珈瑄女士分享成功築夢過程、相信世代秘書長張翰文分享，以及知名Youtuber理想爸媽、洽吧智能創辦人暨執行長林奕辰、Simmpo創辦人許展榕及藝次方創辦人蔣培華等。

首場論壇會場中設置9個體驗館，包含新創藝網美打卡點、新創業品牌展示店、新科技互動體驗區和新媒體Podcast體驗區，學生輪番體驗，直呼新奇有趣。

永平高中沈美華校長說，今年活動聚焦在新媒體及新科技，透過業師分享與工作坊方式，提供學生國際視野與新興知識的機會，期許同學真正掌握學習與未來創業所需能力關聯性，透過合作方式體驗、提案與發表，培養關心公共議題並解決問題行動力。

永平高中AI社副社長李柏諺表示，新科技主題是他向來關注的議題，希望從培力訓練營隊中了解到科技未來的發展方向跟願景；永平高中班聯會會長劉懿萱則指出，去年參與論壇時，團隊小組在成果專題中獲得第一名，主題是運用新媒體的力量，設立新住民文化推廣IG，讓大眾廣知理解新住民文化，減少族群間的不平等，而今年她是回歸擔任論壇志工，並同時在今年的論壇設立新住民文化主題館，希望引領更多學子關注新住民文化。

教育局長張明文指出，在後疫情時代，人們的生活習慣、產業及國際局勢都有新的趨勢，面對未來多變的世界，新世代的青年更需要打造個人品牌，靈活運用自己的影響力。新世代青年城市論壇從五新「新創藝、新媒體、新創業、新科技、新教育」出發，邀請各界知名講師分享未來趨勢，培養新北青年新世代能力，並透過無限創意及實踐力，打造新北市未來永續宜居城市想像與可能，以五新能力成為新世代的關鍵人才。

教育局表示，新北市重視青年學子的培養，以運動、科技、雙語、美感為教育主軸，同時與青年局共同推動青年職涯體驗、創客活動及青年領袖活動，讓新北學子成為頂尖領袖人才。