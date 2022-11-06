台北市長選舉電視辯論會昨天落幕，民進黨新北市長候選人林佳龍多次向對手、尋求連任的新北市長侯友宜下「辯論戰帖」，林的小編透露，林佳龍昨天邊看辯論邊碎念「為什麼我們新北沒有辯論」？侯友宜今天說，兩個人都已經簽了公辦電視辯論。

侯友宜今天下午前往北市議員徐弘庭競總成立大會，他指出，其實北北基本來就是一個共同生活圈，而且今天是徐弘庭議員要拚連任，想想新店溪、景美溪，大文山地區，文山、新店、石碇、深坑綁在一塊，一個共同生活圈，看到認真努力的人在拚連任，理當要給徐弘庭加油打氣。

他說，「因為大文山好，新北就會好」，基隆市長候選人謝國樑也有來，基隆也跟新北習習相關，觀光休閒產業都在一起，所以基隆好、文山好，新北一定好。

對於林佳龍稱「為什麼新北沒有辯論」？侯友宜指出，他們兩個人都已經簽了公辦電視辯論，這幾年新北市30年不變的五股垃圾山變夏綠蒂，50年不變的塭仔圳已經大幅改變，重要的軌道建設一條一條在完成，都更做的比20年的整合還超過4倍，新北市讓所有市民刮目相看，在電視政見辯論會，他會好好的給市民報告。

談到「侯家軍」新北市議員候選人戴湘儀、呂家愷、吳訓孝，侯友宜說，年輕人願意來為土地貢獻努力、認真打拚，他會不斷持續給他們加油打氣，希望他們有機會可以為新北市、為台灣最更多的事。

而呂家愷、吳訓孝沒有在安全名單，會做什麼努力？侯友宜僅說，他看到年輕的認真在參選的議員候選人，每一個人都拚勁十足，永遠往前衝，「往前的力量是由自己」，我們大家為他們加油打氣，他們一定會勝利成功，加油！