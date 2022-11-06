集集綠色隧道旁的添興窯，6日由第3代窯主林清河主持，歡度67周年慶；縣長林明溱出席祝賀時表示，他擔任集集鎮長時，與添興窯推動集集陶藝節，迄今邁入第24屆，發揚南投陶，傳承陶藝文化更具意義。
林明溱說，南投陶有200多年歷史，是全台唯一仍在燒陶運作的蛇窯窯場，時代環境變遷，手工拉坏和擠坯工藝幾近絕跡，傳統蛇窯能超越1甲子更是不容易。
添興窯雖歷經 921大地震及新冠肺炎疫情衝擊，但仍克服逆境，展現旺盛的生命力，67年來不僅讓製陶工藝在集集落地生根，更培育許多優秀的陶藝家，堪稱陶瓷工藝家的搖籃，期許添興窯秉承先輩開窯精神，與陶藝界共同努力，保存陶藝文化，將南投陶發揚光大。
林清河表示，添興窯（俗稱集集蛇窯），從開窯迄今，已傳承到第4代，40多年前開始轉型為陶藝文化模式經營，2016獲選經濟部「優良創新老店」肯定。
添興窯傳承「南投陶裝飾技法」及「傳統柴燒技法」，獲縣府登錄為工藝類文化資產；林清河於2020年，獲縣府登錄為傳統工藝保存者，未來希望以傳承與創新精神，發揚南投陶文化。
添興窯與集集陶藝節，包括陶藝趣味造型競賽、神射手趣味競賽，吸引家庭組隊參賽，各隊都發揮想像力，親子同心協力，各出奇招，相當有趣，還有陶藝製作表演及青創市集；尋寶市場吸引愛陶人士挖寶找好康。
陶藝趣味造型競賽，則於下午則進行蛇窯柴燒的最後步驟「搶窯」，與會民眾爭睹難得一見的老蛇窯柴燒出窯景象，留下深刻回憶。
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