HE CLEARED THE BATTER'S EYE. 🤯 pic.twitter.com/KbeFebMggH — Houston Astros (@astros) November 6, 2022

阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）世界大賽G6石破天驚的一轟為太空人收拾了費城人，這一球飛得有夠遠（推估飛行450呎），結果被一位叫做吉姆萊斯（Jim Rice）的球迷撿走。身為太空人的忠實支持者，萊斯不肯歸還這一球，「這東西要一直陪著我了，這是我的冠軍回憶。」

萊斯是德州達拉斯地區一間油氣公司的財務長，比賽當天上午，他的老闆因為有事無法前往看球，臨時把自己的座位讓給萊斯。這個座位的視野絕佳，在40呎高的中外野（12.2公尺）圍牆外，攝影鏡頭的上方，比賽實況盡收眼底，缺點是很難接到全壘打球。

「這是非常棒的座位，可以看見球場每一個角落，不幸的是我無緣全壘打球，除非有人能打那麼遠。」

6局下，阿瓦瑞茲彷彿回應萊斯的祈禱，他對著一顆進壘的沉球全力出棒，打個正著直往中外野飛去，掉在萊斯的前面。太空人是成軍於1962年的球隊，49歲的萊斯一輩子都是太空人球迷，他10歲生日時首次前往看球，2005年世界大賽是他也去現場聲援，但太空人在他眼前慘遭白襪橫掃。

今晚因為老闆招待的座位，他不只目睹太空人摘冠，還撿到阿瓦瑞茲的致勝一轟，現在無論是誰都不可能讓他把球交出來了。萊斯告訴大聯盟記者說：「我沒辦法形容這一切，這還沒沉澱下來，我接到好多訊息，看到我喜歡的球員阿瓦瑞茲，這太美妙了。」